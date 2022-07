Vrijwilligers gezocht om baby’s te meten en wegen

Westrozebeke Ommegang­ker­mis gaat gepaard met tijdelijke verkeersre­gle­men­ten

Van 16 tot en met 25 juli staat het centrum van Westrozebeke volledig in het teken van de Ommegangkermis. Dit zal de nodige impact hebben op het verkeer. Zo kan je de volledige periode de nodige hinder verwachten op en rond het Juul Dewindeplein. Door het Chirocafé mag je de Karabinierstraat, tussen de Ommegang Oost en het Chirocafé, niet inrijden op 17, 20, 23, 24 en 25 juli van 14 tot 2 uur. Dit uitgezonderd voor plaatselijke bediening. De rozenworp van de brandweer op 17 juli gaat gepaard met een parkeerverbod in een deel van de Dorpsstraat en bovendien is er ook geen verkeer toegelaten in de Dorpsstraat, tussen de Ommegang Zuid en de Karabiniersstraat. De crossduathlon laat zich op 16 juli voelen in heel het dorpscentrum, net zoals wielerwedstrijden die georganiseerd worden op 20,24 en 25 juli. Door de avondmarkt op 23 juli is de Dorpsstraat verboden terrein, ook om te parkeren. De tijdelijke verkeersreglementen zijn in detail te vinden op www.staden.be. Tot slot rijden de bussen van De Lijn van 16 tot en met 26 juli rijden niet tot de bushaltes in de Dorpsstraat en de Filip van Arteveldestraat. Ze nemen een aangepaste route. De Lijn kijkt voor tijdelijke bushaltes in de buurt.

14 juli