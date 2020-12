Vriendin rouwt om Jordy (24), die verongelukte met quad: “Was liefde op het eerste gezicht”

Mandelstreek Midwest lanceert knuffelcam­pag­ne om op blijvende noodzaak coronamaat­re­ge­len te wijzen

1 december De gemeenten uit de Midwest-regio (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene) lanceren samen met Dentergem en Lendelede een communicatiecampagne om hun inwoners er op te wijzen dat het belangrijk is en blijft om de coronamaatregelen na te leven, ook met de feestdagen in zicht. De coronacijfers evolueren in de goede richting, maar het virus blijft rondwaren. “We moeten onze inspanningen volhouden om verspreiding van het virus te voorkomen. Dus moeten we onze knuffels tijdens de schaarse momenten waarop we elkaar wel kunnen vastpakken 100% de moeite waard maken”, aldus Kurt Windels (De Brug), burgemeester van Ingelmunster. De zogenaamde knuffelcampagne is een visuele campagne met beelden van reclamebureau ViaVictor die via verschillende kanalen wordt verspreid en een zoveelste gezamenlijke actie van de regio Midwest in de strijd tegen Covid-19. “Deze knuffelcampagne samen uitwerken, versterkt de zichtbaarheid. In alle gemeenten van de regio komt dezelfde boodschap. Dat is een krachtig signaal en ondersteunt de inspanningen van de bevolking”, besluit Midwest-voorzitter en Roeselaars voorzitter Kris Declercq (CD&V).