Vrienden barricaderen huis van pasgehuwd koppel met paletten: “Ze hebben het nagelpistool duidelijk niet gespaard”

Het is een gekende traditie in ons land: wanneer een pasgetrouwd koppel na het huwelijksfeest thuiskomt, blijken hun vrienden nog een verrassing voor hen te hebben achtergelaten. Een verreiker en drie uur werk, meer hadden tien vrienden van Cedric en Celestine niet nodig voor dit huzarenstukje. Niet alleen bekleedden ze de volledige voorgevel met pallethout, zelfs op het dak van de hoeve maakten ze paletten vast. Daarbij spaarden ze het nagelpistool niet. Ook de tuin was onder handen genomen, terwijl er ook een spandoek met een spreuk aan de gevel ging. In de plaats van de voordeur hing een houten plank voor het deurgat.

Cedric en Celestine brachten de nacht door bij de feestzaal en kwamen zondag rond de middag terug thuis. “Onze mond viel open”, zegt Cedric. “Al wisten we ook wel dat er iets op til was, want tijdens het feest kregen we onze eigen voordeur als huwelijksgeschenk. Toen beseften we uiteraard dat we ons wel aan een stevige verrassing konden verwachten. Maar dat hoort erbij, niet? Zeker omdat Celestine en ik er ook altijd graag bij zijn als er wat te beleven valt.” Het koppel trommelde zondag alvast wat familie op om de boel te helpen opruimen.