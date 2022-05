Voormalige pastoor Frans Verhelle overleden

Rumbeke Oudste kroeg van Roeselare d’Armoe vat vuur, politie is er snel bij: “Nochtans altijd erg op mijn hoede voor brand”

Donderdagochtend is in alle vroegte brand uitgebroken in sfeercafé d’Armoe in Rumbeke (Roeselare). Het vuur ontstond wellicht door een elektrisch mankement in een bijgebouw achter de keuken. Het café gaat minstens enkele dagen dicht. “Dit is mijn ergste nachtmerrie. Omdat ik wéét dat het om een oud pand gaat, ben ik altijd zo behoedzaam voor brand”, aldus uitbater Alexander Coussée. “Gelukkig is het vrij snel opgemerkt”, aldus Rob Nachtergaele van de brandweerzone Midwest.

12:11