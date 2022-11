Vernieuwd bestuur JOC De Prik pakt uit met WK-dorp

Febe is sinds september de nieuwe voorzitster van het jeugdontmoetingscentrum, terwijl er recent ook twee andere dames in het bestuur zijn gestapt, wat maakt dat er dit werkjaar drie vrouwen en vier mannen in de kern zitten. “We proberen ons te richten naar een nieuwer en jonger doelpubliek met verschillende evenementen”, zegt Febe. “Zo organiseerden we in oktober een Oktoberfest, plannen we vaker optredens en tijdens het WK zorgen we voor een supportersdorp. Met ons WK-dorp mikken we trouwens niet enkel op jongeren aan, maar op het hele Hoogleedse publiek. Iedereen is welkom.”