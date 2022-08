Vermoeden van PFAS-verontreiniging op speelplein Zoeber: “Absoluut geen gevaar voor de kinderen”

Net als alle Vlaamse steden en gemeenten kreeg Hooglede vorig jaar opdracht om mogelijke sites waar PFOS of PFAS in de grond zou kunnen zitten in kaart te brengen, naar aanleiding van de verontreiniging rond de 3M-site in Zwijndrecht. Eerder werden al verhoogde concentraties in de grond gevonden bij de brandweerkazernes van Hooglede en Gits, maar nu blijkt de schadelijke stof dus ook in de bodem te zitten rond speeldomein Zoeber. “Dit heeft te maken met het feit dat er in het verleden door de brandweer gedemonstreerd werd met blusschuim, als activiteit voor de kinderen van het speelplein”, aldus jeugdschepen Arne De Brabandere (CD&V). “Dat was echter beperkt tot één brandweerdag per jaar en de laatste demo is ondertussen toch al zeven jaar geleden.”

Ook de zone met de pluktuin op speelplein Zoeber is dicht

Quote De demonstra­tie destijds was enkel op de centrale zone van het speelplein. Bovendien werd de zone met de speelheu­vel en het bos in 2020 volledig heringe­richt. Daarbij werd zelfs heel wat nieuwe aarde aangevoerd. Paniek is dus zeker niet aan de orde”

In afwachting van verder onderzoek adviseren OVAM en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid echter om enkele ‘no-regret’-voorzorgsmaatregelen in te voeren op het speelplein. Zo zal de handpomp bij de centrale wadi weggenomen worden, terwijl ook de pluktuin op de site afgesloten werd. Verder moet het verharde terrein regelmatig gespoeld worden en er zal extra aandacht komen voor handhygiëne. “De speelheuvels en de boszone blijven verder toegankelijk”, zegt jeugdconsulent Arne Vangheluwe. “De demonstratie destijds was enkel op de centrale zone van het speelplein. Bovendien werd de zone met de speelheuvel en het bos in 2020 volledig heringericht. Daarbij werd zelfs heel wat nieuwe aarde aangevoerd. Paniek is dus zeker niet aan de orde. Er is absoluut geen gevaar voor de kinderen.”

Ook maatregelen voor omwonenden

Ook voor omwonenden gelden maatregelen. In een straal van 100 meter rond de site worden de bewoners gevraagd geen zelfgeteelde groenten of fruit te eten en geen eieren van eigen kippen te consumeren. Bewoners in een straal van 500 meter worden gevraagd geen grondwater te gebruiken om zwembadjes te vullen of moestuinen te irrigeren. Die maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële bodem- en grondwaterverontreiniging. De maatregelen kunnen veranderen naar gelang er meer data en inzicht beschikbaar komen.

De kinderen laten het alvast niet aan hun hart komen.

