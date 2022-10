Verlichting en waterkraantje aan hondenloopweide

Roeselare/Ieper Geen straf voor twintiger die agent elleboog­stoot geeft na ruzie in De Loods in Roeselare

Geen celstraf van een jaar zoals gevorderd, zelfs helemaal geen straf. Een 28-jarige jongeman uit Ieper kreeg van de rechter in Kortrijk een gunst. Nadat hij in café De Loods in Roeselare was buitengezet, gaf hij een agent een elleboogstoot tegen de neus.

26 oktober