Verledding openbare verlichting start deze week in Hooglede

Via die versnelde ombouw mikt Hooglede vooral op een forse daling van zijn energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen. Zo wordt bij elke vervanging een lichtberekening uitgevoerd die rekening houdt met het vereiste lichtniveau van elke specifieke straat, fietspad of plein, terwijl het strooilicht in voortuinen of op gevels beperkt kan worden.

Planning

In de week van 29 augustus wordt de verlichting in de Klijtgatweg, Heistraat, Onledestraat, Engelhofstraat, Koolskampstraat, Bossstraat, Bollestraat en Ter Kerst aangepakt. In de week van 5 september is de Stationsstraat, Bruggesteenweg, Middenstraat, Bollestraat en Koolskampstraat aan de beurt. Tijdens de duur van de werken is het mogelijk dat er tijdelijk een ander brandprogramma in werking zal zijn. Fluvius garandeert wel dat de verlichting verder zal blijven branden.