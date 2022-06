Vanaf september GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen

Chauffeurs die kleine overtredingen begaan, moeten in het nieuwe systeem niet langer een bedrag aan het landelijk boetefonds betalen, maar krijgen voortaan een GAS-boete. “Het gaat om overtredingen van maximaal twintig kilometer per uur te vlug rijden”, verduidelijkt burgemeester Bert Maertens. “En dit voor inbreuken in de zones 30 en 50. Op die manier willen we onaangepaste snelheid streng bestraffen. Concreet zal de stad Roeselare alle dossiers administratief opvolgen en wij betalen hen daar een bedrag voor. Het is niet zo dat we hier de grote melkkoe in zien en de politie meer gaan laten flitsen. Het verschil is dat het geld van die boetes voortaan rechtstreeks naar de stadskas vloeit in plaats van via het boetefonds over alle gemeentes in heel het land verdeeld wordt.”