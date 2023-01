Vader (44) en zoon (16) thuis overleden na CO-intoxicatie, moeder en twee andere zonen kritiek

Roeselare Impact coronacri­sis op Roeselaar­se horeca bleef beperkt

Tijdens de coronacrisis sloten 10 horecazaken de deuren in Roeselare, maar waren er minder faillissementen in de sector dan in 2018 en 2019. Dat blijkt uit een antwoord dat Vlaams Belang-raadslid Filip Deforche kreeg op een schriftelijke vraag die hij richtte aan de bestuursmeerderheid.

