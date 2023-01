Tweedehandsbeurs Gezinsbond

Roeselare Macha Store opent pop-up in leegstaan­de C&A

Net geen jaar nadat C&A in februari 2022 zijn filiaal langs de Roeselaarse Ooststraat definitief sloot, krijgt dit winkelpand tijdelijk een nieuwe invulling. Macha Store, de grootste verkoper van merkschoenen uit faillissementen en overstocks in België, opent er een pop-upwinkel voor een periode van twee maanden. Op donderdag 12 januari kan je er voor het eerst terecht. De pop-up zal telkens open zijn van donderdag tot en met zondag, van 10 tot 18.30 uur. Meer via www.macha-store.com.

