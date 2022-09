Tweedehandsbeurs en puzzelkampioenschap Gezinsbond

Dat laatste is wordt halfweg oktober door verschillende afdelingen van de Gezinsbond in Vlaanderen georganiseerd. Ook Gits doet mee. Op 14 oktober vanaf 19 uur zullen tien teams van telkens drie of vier personen proberen om zo snel mogelijk een puzzel van 500 stukjes te leggen. De puzzel, die als thema ‘Jommeke’ heeft, is speciaal ontworpen voor het puzzelkampioenschap. Iedereen wint, want de puzzel mag je na afloop meenemen naar huis. Iedereen kan meedoen, al is de minimumleeftijd wel 9 jaar. Inschrijven kost 10 euro per team (als een van de ploegleden lid is, anders wordt dat 20 euro) en kan via gezinsbond.gits@gmail.com.