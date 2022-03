Ingelmunster Bekaert wil als eerste in West-Vlaanderen nooddorp voor Oekraïense vluchtelin­gen inrichten: “Vlaanderen hakt de knoop door”

Staaldraadproducent Bekaert wil zijn leegstaande vestiging in Ingelmunster, als eerste in West-Vlaanderen, inzetten om er een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen onder te brengen. Het gemeentebestuur is dat idee genegen, als het daarvoor regionale steun krijgt. “Een nooddorp in de gemeente heeft heel wat impact", zegt burgemeester Kurt Windels.

22 maart