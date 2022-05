Tommy en Carol nemen eetcafé ’t Grijs Peerd over van Mieke: “Afscheid nemen zal pijn doen, maar ik heb de juiste opvolgers gevonden”

Tommy en Carol zijn geen onbekenden in het sociale leven in de gemeente. Samen staan ze zowat elk weekend achter de toog van de voetbalkantine van KFC Hooglede, waar Tommy ook verantwoordelijk is voor de jeugdwerking. Maar daar houdt hun engagement niet op. Zo was Tommy ook een van de drijvende krachten achter de pop-upcamping ‘Camping Fin Congé’ in de Rodenbachwijk in Hooglede. Ook in Gits is het koppel graag gezien. “We kwamen al in ’t Grijs Peerd in de tijd van Tony en Francine (de vorige uitbaters die het café in 2014 openden, nvdr)”, vertelt Carol. “Het concept heeft ons altijd aangesproken en we droomden eigenlijk al langer van een eigen horecazaak. Dus toen we lazen dat ’t Grijs Peerd over te nemen stond, hebben we niet lang geaarzeld.”