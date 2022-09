TERRASTIP. Samen met vrienden gerechtjes delen en genieten van het fantastische uitzicht bij Bar Hill

Roeselare Gabriella blaast 101 kaarsjes uit

Feest ten huize van Gabriella Gekiere. De kranige dame vierde dinsdag namelijk haar 101e verjaardag en woont nog steeds zelfstandig. Gabriella is afkomstig uit Rumbeke. Ze werd geboren op 30 augustus 1921 in een gezin met zeven kinderen. De eeuwelinge leerde haar man André Bataille kennen toen ze beiden werkten in het confectieatelier van Deleye. Het koppel kreeg met Marc één zoon. Samen met André baatte Gabriella later een boetiek uit op De Zilverberg. Hij overleed in 1979 waarna Gabrielle al snel verhuisde naar haar appartement in de Meensesteenweg. Het was dan ook daar dat ze bezoek kreeg van schepen Stefaan Van Coillie (CD&V) die de felicitaties van het stadsbestuur overbracht.

30 augustus