‘t Amateurke brengt ‘één nacht privé’ op de planken in Hembyze

Kortemark Webdesig­ner Robin al vijf jaar koffiebran­der: “Een goeie koffie is met pitten van de geplukte rode koffiebes”

Robin Vansevenant (40) uit het kleine Zarren bij Kortemark viert de vijfde verjaardag van zijn koffiebranderij Mokup ingericht in zijn hoeve thuis. Met de grootste zorg selecteert hij de pitten van de koffiebes van over de hele wereld om ze in een vroegere stal te branden tot heerlijk geurende koffiebonen. “Dit ambacht is verlieslatend maar dat tempert mijn passie niet. Ik zit boordevol plannen, te beginnen met groepen een inkijk te geven in de wondere koffiewereld.” Binnenkort vertrekt hij naar Ethiopië.

15:43