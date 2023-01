Subsidiebedrag bij afkoppelen regenwater stijgt naar 1.000 euro

Roeselare Vrijetijds­pas maakt hobby betaalbaar voor net geen 11.000 Roeselaren­aars

Binnenkort ontvangen bijna 11.000 Roeselarenaren een vrijetijdspas in de bus. Die biedt mensen met ‘verhoogde tegemoetkoming’ van het ziekenfonds of met een laag inkomen, korting op lidgeld of activiteiten van het vrijetijdsaanbod in de stad. “Zo verlagen we de financiële drempel en bieden we kansen”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit).

