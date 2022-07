Studeren voor herexamens kan in de kerk van Hooglede

Gits/Lichtervelde Maurits Vanhalst van Stock Américain overleden

Maurits Vanhalst, die 51 jaar de Stock Americain op de Bruggesteenweg in Gits heeft gerund, is dinsdag overleden. Sinds de sluiting van de zaak in 2018 woonde Maurits samen met zijn dochter in een flat in Rumbeke. Hij zou volgende maand 94 zijn geworden.

6 juli