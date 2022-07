Studeren voor herexamens? Dat kan in Sint-Amanduskerk

Roeselare Beperkte hinder door werken aan kruispunt Spanjes­traat en Mandellaan

Al sinds vorig jaar wordt er gewerkt aan een nieuwe look voor de Spanjestraat. Begin augustus starten de werken aan het kruispunt van de Mandellaan met de Spanjestraat. Dit is nodig om de nieuwe rioleringen in de Spanjestraat aan te sluiten op het stelsel in de Mandellaan. De werken duren tot eind augustus, klaar voor de start van het nieuwe schooljaar. Het verkeer zal in beide richtingen kunnen blijven rijden. Maar om de veiligheid van de fietsers te garanderen, komen er tijdelijke verkeerslichten. Hierdoor wordt de Kachtemsestraat wel tijdelijk eenrichtingsverkeer in de richting van het rondpunt.

19 juli