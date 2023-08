IN BEELD. Fotograaf kan beelden vastleggen van gezonde welp van Noëlla: “Of er nog in leven zijn, zal moeten blijken”

Na de dood van pater familias August is het koffiedik kijken hoe het met de minstens zeven welpen in de wolvenroedel zal aflopen. Welkom Wolf kan echter bevestigen dat minstens één welp het goed stelt, aan de hand van beelden die de West-Vlaamse natuurfotograaf Wim Trio kon nemen in Limburg.