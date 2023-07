Stralend zonnig weer in Hooglede vandaag

Tijdens bouwverlof plaatse­lijk verkeer mogelijk langs Provincie­baan

Het einde van de werken aan de Provinciebaan (N313) in Staden is in zicht. Net op tijd voor het bouwverlof werd de onderlaag er afgewerkt. Dit betekent dat plaatselijk verkeer er momenteel mogelijk is en dat de handelszaken en woningen in de werfzone bereikbaar zijn. Wel wordt gevraagd om je rijstijl en snelheid er aan te passen. Doorgaand verkeer dient nog steeds de uitgepijlde omleiding te volgen. In de week van 14 augustus volgt de afwerking. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet de baan dan van een toplaag en belijning.