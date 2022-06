Straks op café in de kerk? Hooglede denkt na over horecaconcessie in kerk Sint-Jozef De Geite

De voorbije maanden werden in elk van de vier kerken in de gemeente en in de kapel van de zusters in Gits publieke brainstormsessies gehouden waarbij de inwoners concrete ideeën naar voor konden schuiven voor toekomstige nevenbestemmingen. “Die ideeën waren het heel concreet in de kerk van Sint-Jozef de Geite”, zegt Kristof Lataire van Kapittel, die samen met het centraal kerkbestuur en de gemeente het participatietraject in goede banen leidde. “Met die input gaan we nu aan de slag. Zowel voor de kerken in Sint-Jozef als in Sleihage gaan we nu een architecturale studie uitvoeren met het oog op de toekomst. De St. Amanduskerk in Hooglede en de Sint-Jacob de Meerderekerk in Gits blijven de centrale kerken in de gemeente. In deze kerken staan devotie, gebed, stilte en erediensten voorop. In de Kristus Koningkerk en in de Sint-Jozefskerk zal het sacrale ook een plaats blijven hebben, maar in kleinere vorm”