“Wij slapen geen enkele nacht nog gerust”: bewoners Molen­straat zijn overlast door krakers beu

Vechtpartijen, nachtlawaai, drugs- en drankgebruik, diefstal... Bewoners van de Molenstraat in Roeselare voelen zich niet meer op hun gemak in hun eigen buurt sinds krakers begin juni neerstreken in twee leegstaande woningen. Ze kaartten de problemen al aan bij de stad en de politie en zijn bereid zich desnoods tot de nationale politici te wenden. “We blijven op dezelfde nagel kloppen tot die krakers weg zijn.”