Sportjournalist Stijn Vlaeminck houdt morgen halt in Gits en Roeselare voor ‘VeloVeilig Vlaanderen’

Meer over VeloVeilig Vlaanderen lees je in dit dossier .

Na een halte op de Grote Markt van Brugge fietst Vlaeminck naar Hooglede, waar hij omstreeks 10.30 uur zal aankomen aan woon-en zorgcentrum Ter Linde in Gits. Hij zal er de werking van het nieuwe fietsdeelpunt leren kennen. Onder de noemer ‘ Bikes4All ’ werd in Hooglede namelijk heel recent een gloednieuw project gelanceerd waardoor je aan een zacht prijsje aangepaste deelfietsen kan uitlenen. Iedereen kan er gebruik van maken, al mikt het project in de eerste plaats op mensen met verminderde mobiliteit, zoals ouderen of mensen met een beperking. Enkele gebruikers zullen er een paar (elektrische) duofietsen uit het aanbod van Bikes4All van stal halen en een eindje meefietsen met Vlaeminck.

Na de halte in Gits trekt het gezelschap via de Bruggesteenweg naar de Grote Markt in Roeselare. Na de lunch wordt een fietstocht gemaakt langs enkele knelpunten in de stad, maar evengoed worden er locaties aangedaan waar veel aandacht is voor zwakke weggebruikers. Wie zelf nog een gevaarlijk punt voor fietsers wil melden, kan dat doen via de HLN-app.