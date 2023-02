Solliciteren en supporteren voor Grote Prijs Jean-Pierre Monseré bij Sadef

De twaalfde editie van de wielerwedstrijd heeft een nieuw parcours. Dit jaar ligt de start niet meer in Hooglede, maar in Ichtegem. De eindstreep ligt dan weer aan de Roeselaarse vaart. Al kunnen supporters de renners voor het eerst ook zien passeren in voestalpine Sadef. Het bedrijf, dat al jaren een trouwe sponsor is, krijgt vier passages tussen 10.30 uur en 15.30 uur. Renners zullen er een paar honderd meter over het terrein van het bedrijf fietsen. Opmerkelijk is dat supporters er meteen ook kunnen solliciteren. “Iedereen wordt verwend met gratis frietjes en een drankje, terwijl we ook voor kinderanimatie zorgen”, laat het bedrijf weten. “Geïnteresseerden kunnen bovendien een kijkje nemen in onze job booth.”