Sofie start nieuwe ‘Makershoeve’ op in Gits: “Genieten door te delen was niet voor niets het motto van mijn schoonbroer Pallieter”

Goedgevuld programma voor Rumbeke Kermis

Rumbeke maakt zich opnieuw op voor de jaarlijkse kermis. De kermiskramen strijken van 4 tot en met 7 augustus neer op het Kerkplein, maar ook in de rand valt er opnieuw heel wat te beleven. Zo gaat Rumbeke Kermis traditioneel gepaard met enkele kermiskoersen. Zowel op 3 en 6 augustus wordt er om 13 uur een wedstrijd gereden met start aan café Torentje en op 7 augustus weerklinkt om15 uur het startschot van de 27e grote Prijs Odiel Defraeye. KSA Torrewachters Rumbeke zet op hun beurt opnieuw hun Kermiscafé op ‘in den hof’ van hun lokaal op het Kerkplein. Dit van 4 tot en met 13 augustus. In die periode pakken ze onder meer uit met een ladiesnight, een hofconcert, een quiz, hun jaarlijkse zwientjeskermesse en de rolmarathon die voor het eerst ook een duokoers omvat. Meer hierover via https://www.facebook.com/KSATorrewachters. Verder is er op zondag 6 augustus opnieuw een avondmarkt.