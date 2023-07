Scouts Gits vieren 60-jarig bestaan met feestweekend

Arbeider (46) die in rioolput van waterzuive­rings­in­stal­la­tie viel overleden

De arbeider (46) uit Luik die twee weken geleden in een rioolpot van een waterzuiveringsinstallatie viel, is overleden. Samen met een collega was hij werken aan het uitvoeren op de site van De Zilverberg in Rumbeke (Roeselare) toen het fout liep.