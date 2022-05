Schrijfster Ria Anyca heeft met ‘De Val van een Engel’ vervolg uit op Dark Number: “Bepaalde personages hadden nog heel veel te vertellen”

“Toen Dark Number gelanceerd werd wist ik voor alle duidelijkheid nog niet dat ik een vervolg zou gaan schrijven”, vertelt ze. “Maar een aantal lezers vroeg me expliciet om een tweede deel en gaandeweg besefte ik dat sommige personages die al aan bod kwamen in Dark Number eigenlijk nog heel veel te vertellen hadden. Zo ontstond het idee. In Dark Number is Victor de man die bij heel veel vrouwen leed veroorzaakt heeft. Hij keert terug in de Val van een Engel. Veel meer wil ik nog niet verklappen, maar in dit boek draait het onder meer over hoe de vrouwen hem uiteindelijk van zijn troon proberen te stoten. Al hoef je Dark Number niet gelezen te hebben om te kunnen beginnen aan De Val van een Engel.”

Daders en slachtoffers

De Val van een Engel gaat over een koppel dat een sprookjeshuwelijk lijkt te hebben. Maar demonen uit het verleden van de man steken de kop op, met alle gevolgen van dien. In tegenstelling tot haar drie eerste boeken Houb Houb, Yellah (over de Syrische vluchtelingenkampen in Libanon), Reisadvies Negatief (over de gevolgen van de burgeroorlog in Angola) en De man van Babylon (over de zoektocht van een meisje naar haar biologische vader) leunen de laatste twee boeken van de Hoogleedse meer aan bij thrillers. “Klopt, al vallen ze moeilijk in vakjes te stoppen”, vertelt ze. “Ze zitten wat tussen de categorieën in. Nog steeds zit er een sociaal element in en het gaat om een thema dat me nauw aan het hart ligt. Maar anderzijds heb ik me bijvoorbeeld ook wat moeten verdiepen in de psychologie van daders en slachtoffers, terwijl er ook enkele heel erg spannende passages in staan.”