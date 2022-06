Sadef heeft reeks maatregelen klaar om overlast te beperken, buurt blijft ongerust: “Blij met de tegemoetkomingen, maar ze komen veel te laat”

Vrachtwa­gens zullen niet meer in de Stations­straat hoeven te parkeren. Ze worden bovendien niet meer geladen en gelost in open lucht, maar in een nieuwe laad- en loshal, die aan de bestaande fabrieks­hal gebouwd wordt. Dat zal de verkeers­vei­lig­heid in de Stations­straat verbeteren en voor minder geluids­over­last zorgen.

Volgens directeur Peter Verbrugge zal het nieuwe logistiek centrum net tot minder hinder leiden. “Er komt een extra vrachtwagenparking op het terrein, goed voor 24 voertuigen. Zo hoeven vrachtwagens voor Sadef niet meer in de Stationsstraat te parkeren. Ze worden bovendien niet meer geladen en gelost in open lucht, maar in een nieuwe laad- en loshal, die aan de bestaande fabriekshal gebouwd wordt. Daarmee daalt het aantal poorten waarlangs geluid kan ontsnappen van veertien naar vier. Dat zal de verkeersveiligheid in de Stationsstraat verbeteren en voor minder geluidsoverlast zorgen.”

Poorten die vanzelf sluiten

De buurt is voorzichtig positief, maar vindt dat de communicatie veel te laat komt. “Dit had jaren geleden al moeten gebeuren”, aldus een van de bewoners van de Gudrunstraat. “Al van voor corona dringen we aan op overleg. Maar beter laat dan nooit. En het moet wel gezegd, het geluid is wat verbeterd. Ik heb zelfs bewust met mijn raam open geslapen de voorbije dagen. Normaal worden we om 5 uur wakker van het geluid van vorkheftrucks, maar nu was het opvallend stil. Al betwijfel ik of dat zo zal blijven. Wel zijn we tevreden met de tegemoetkomingen zoals de automatische poorten en de geluidscabines. Los daarvan blijft het niet kunnen dat een industriezone zo dicht bij een woonzone ligt. Elders zit daar minstens 150 meter tussen. Hier is er sprake van een buffer van 5 meter. En dat is te weinig.” Nog volgens de buurt wordt nog steeds overwogen om naar de Raad van State te stappen.