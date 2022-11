Reuzegroot schoentje voor Sinterklaas is terug

Alle kinderen van het kleuter en lager onderwijs in Hooglede kregen vorige week een kleurplaat mee naar huis via school. Wie de tekening inkleurt en in de schoen van de Sint stopt, maakt kans op een prijs, al kunnen ook verlanglijstjes of fopspenen in de schoen gestopt worden. De fopspeentjes krijgen dan een plekje aan de tuutjesboom aan het Huis van het Kind. De schoen staat tussen 14 en 17 november aan IBO De Boomgaard in De Geite, tussen 18 en 20 november op het marktplein in Gits, tussen 21 en 24 november aan de kerk in Sleihage en tussen 25 en 28 november op het marktplein in Hooglede.