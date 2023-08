Geen genade voor dader (59) die hoopte op vrijspraak na banale diefstal: “Met enkelband kan ik mijn vader niet meer bezoeken in de gevangenis”

Hij heeft zijn verleden tegen, maar toch hoopt een 59-jarige Roeselarenaar vurig dat de rechter hem vandaag geen enkelband geeft nadat hij spullen uit een gestripte woning stal. “Alles wat ik meenam, was toch bedoeld om in de container te gooien”, zegt de man. “Als je mij straft, is ook mijn vader de dupe.” Het openbaar ministerie was het daar evenwel niet mee eens. Ook de rechter ging niet mee in zijn smeekbede en veroordeelde hem toch.