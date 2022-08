Rechte Deur Ooglé aan twaalfde editie toe

Deelnemers hebben de keuze tussen 5 of 10 kilometer, terwijl er ook een kidsrun voorzien is. De startplaats ligt aan het jeugdhuis in de Oude Rozebekestraat, waar ook een terras voorzien is. De kidsrun start om 14.30 uur, de volwassenen starten om 15 uur. Nieuw is dat er ook een tombola georganiseerd wordt, met een verblijf in Domaine de l’Adoux in de Franse Alpen als hoofdprijs. Inschrijven kost 6 euro in voorverkoop of 8 euro ter plaatse. De opbrengst gaat naar het Steunfonds Louis Tanghe. Inschrijven kan via rechtedeuroogle.be.