Radio Mano Sport brengt live verslaggeving tijdens kerstmarkt Hooglede

Roeselare Gecontro­leerd overstro­mings­ge­bied op Aapbeek geopend

Langs de Koekuitstraat in Rumbeke is dinsdag een gecontroleerd overstromingsgebied op de Aapbeek officieel ingehuldigd. Dat moet wateroverlast in de regio voorkomen. Uniek aan het project is dat een particulier de nodige gronden ter beschikkinng stelde.

13 december