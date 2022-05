Quinten (7) zoekt al een week naar zijn 45 duiven: “Elke avond schudt hij met zijn potje, in de hoop dat ze terugkomen”

Hooglede/Handzame“Als we een duif zien, moeten we kijken of het één van de zijne is. Het is zo jammer voor onze Quinten.” Toen de 7-jarige knaap uit Hooglede, maar afkomstig uit Handzame, - vol verwachting en blijdschap - voor de allereerste keer zijn duivenkot mocht openen, vlogen zijn geliefde vogels weg met een andere groep. Wie weet kan u de jonge duivenvriend wel helpen in zijn zoektocht?

Zelf hield papa Jurgen Crevits al een paar duiven uit liefhebberij, maar bij zijn zoon Quinten bleef de passie voor de duivensport groeien. “Hij was vooral benieuwd of de duiven ook terug naar hun kot zouden vliegen. Hij keek met grote ogen toen ze op verplaatsing werden gelost. Je zag dat hij erdoor gefascineerd was.”

En dus besliste het gezin om het kot uit te breiden met 45 duiven. Mama Melissa volgde alles vanop afstand en zag vooral dat haar zoontje gelukkig was. “Het was het eerste waar hij naar vroeg toen hij zijn ogen opende. Zijn broertjes trok hij ook mee naar de duiventil”, zegt Melissa. “Hij wilde ermee trainen om te kunnen meedoen aan wedstrijden”, pikt papa Jurgen in.

Quote De solidari­teit onder de duivenmel­kers is groot. Op ons website www.kbdb.be hebben we een speciale link waar je de gegevens van verdwaalde duiven kan ingeven Jef Cuypers, woordvoerder Belgische Duivenbond

En dan brak de grote dag aan. Vorige week woensdag mocht Quinten voor de eerste keer het duivenhok openen. 45 vogels kozen de vrijheid, maar werden meteen meegezogen door een andere groep die net passeerde. Sindsdien is er geen enkel spoor meer van Quintens duiven. “Elke dag schudt hij met zijn potje in de hoop dat er toch een paar terugkeren”, vertelt Melissa. “Wanneer we in de auto zitten en we een duif zien, moeten we altijd stoppen om te kijken of het één van de zijne is. Het is zo jammer voor onze Quinten.”

Volledig scherm Quinten (rechts) met zijn broertjes Leythen (midden) en Djayden. © RV

Papa Jurgen slaakte meteen een noodkreet via Facebook, maar kende voorlopig nog geen resultaat. “Er kwam wel wat reactie op, maar het waren steeds niet onze duiven. Laat ons hopen dat ze alsnog terugkeren, want we waren er aan gehecht.” Of die kans reëel is, betwijfelen ze bij de Belgische Duivenbond. “De kans bestaat dat er alsnog één of een paar zullen terugkomen, maar alle 45 lijkt me onmogelijk”, is woordvoerder Jef Cuypers realistisch.

100 kilometer in één uur

“Vermoedelijk zijn er in de vlucht een paar gesneuveld. De solidariteit onder de duivenmelkers is groot. Op ons website www.kbdb.be hebben we een speciale link waar je de gegevens van verdwaalde duiven kan ingeven. Onze bond overkoepelt 17.000 leden. Zo goed als zeker zullen er ook nog een paar in een ander duivenkot zijn beland. Een duif vliegt op oriëntatie. Je moet het dier voorzichtig trainen door de afstand steeds te vergroten. In één uur tijd kan een duif tot 100 kilometer vliegen. Quintens vogels kunnen dus al een eindje verderop zitten. We duimen mee en ik raad de ouders aan om zich snel te registreren, zodat we het mee in het oog kunnen houden.”

Jurgen geeft nog mee dat de duiven allemaal geringd zijn en nog een extra gekleurde ring hebben. Je kan ze dus gemakkelijk herkennen. Wie een duif gevonden heeft, mag het ringnummer steeds bezorgen aan Jurgen via deze link.