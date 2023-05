Primeurtje voor aardbeienkwekerij Demedts-De Mey: Eerste kersen onder glas in onze regio

Bij aardbeienkwekerij Demedts-De Mey in Gits kan je voortaan naast aardbeien, frambozen en bessen ook zelfgekweekte kersen vinden. Daarmee hebben Benoit Demedts en zijn echtgenote Marie-Anne De Mey een primeurtje beet, want het gaat om de allereerste kersen die onder glas geteeld werden in onze regio.