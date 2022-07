Pop-up museum neemt je mee door 75 jaar Sadef-geschiedenis

Staden Gezocht: beeldmate­ri­aal van processies en kapellen voor herdenking Slag bij Westrozebe­ke

640 jaar terug vond de Slag bij Westrozebeke plaats. Een belangrijke veldslag die mee aan de basis lag van de geschiedenis van Vlaanderen. Een leger van opstandige Vlaamse steden ging aan de voet van de Goudberg de strijd aan met het sterke Franse leger en verloren. Maar Westrozebeke bleef gespaard. Volgens de legende zou Maria rond het dorp een draad gespannen hebben om het te beschermen. Later werd op de zeven knooppunten van de draad een kapelletje gebouwd. De gemeente Staden plant in het najaar verschillende activiteiten om deze Slag te herdenken en is op zoek naar hulp. Zo zijn ze op zoek naar foto’s of beelden van de jaarlijkse processie waarmee de gemeente Onze-Lieve-Vrouw bedankte en naar inwoners die thuis een grotje of privékapel hebben. Al die kapelletjes zullen in beeld gebracht worden en samen met het ingezonden beeldmateriaal gebruikt worden om enkele tentoonstellingen vorm te geven. Kan je een bijdrage leveren? Bezorg jouw gegevens of beeldmateriaal dan voor 5 september via vrijetijd@staden.be of neem contact op via 051/70.82.04.

