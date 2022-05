PFAS-verontreiniging vastgesteld op sites brandweerkazerne Hooglede en Gits

Net als alle Vlaamse steden en gemeenten kreeg Hooglede vorig jaar opdracht om mogelijke sites waar PFOS of PFAS in de grond zou kunnen zitten in kaart te brengen, naar aanleiding van de verontreiniging rond de 3M-site in Zwijndrecht. PFO werd tot in 2010 gebruikt in blusschuim dus werd meteen richting de brandweerkazernes in Hooglede en Gits gekeken. OVAM stelde nu op verschillende meetpunten rond beide kazernes verhoogde waarden van PFAS vast in het grondwater. Voorlopig gaat het enkel nog maar om een verkennend onderzoek. De verontreiniging wordt de komende tijd verder onderzocht en nauwkeuriger in kaart gebracht.