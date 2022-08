PFAS-verontreiniging op speelplein Zoeber door vroegere brandweerdemonstraties, speelpleinwerking voorlopig niet in het gedrang

Net als alle Vlaamse steden en gemeenten kreeg Hooglede vorig jaar opdracht om mogelijke sites waar PFOS of PFAS in de grond zou kunnen zitten in kaart te brengen, naar aanleiding van de verontreiniging rond de 3M-site in Zwijndrecht. Eerder werden al verhoogde concentraties in de grond gevonden bij de brandweerkazernes van Hooglede en Gits, maar nu blijkt de schadelijke stof dus ook in de bodem te zitten rond speeldomein Zoeber. “Dit heeft te maken met het feit dat er in het verleden door de brandweer gedemonstreerd werd met blusschuim, als activiteit voor de kinderen van het speelplein”, aldus het gemeentebestuur. “Dat was echter beperkt tot één brandweerdag per jaar.”