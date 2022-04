Peutertjes De Zonnebloem spelen in de sneeuw

Wij gingen deze morgen een kijkje nemen in basisschool De Zonnebloem in Hooglede. Daar speelden de peutertjes maar al te graag even met de sneeuw. Koude handjes konden ze gelukkig snel weer opwarmen in de klas. Al had de kleuterjuf ook een emmertje gevuld en meegenomen om te gebruiken in de les.