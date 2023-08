Parkeerstrook Hogestraat wordt vernieuwd

Schoolomge­ving De Mozaïek wordt in de verf gezet

Roeselare zet in op de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen. Ook aan VBS De Mozaïek in de Hammestraat kan het veiliger. Op maandag 7 mei starten werken om de schoolomgeving extra in de kijker te zetten. De klinkers van de oversteekplaats worden eruit gehaald en vervangen door asfalt, de parkeervakken worden duidelijker afgebakend en er komt een extra fietsenstalling. De aanpassingen duren wellicht tot donderdag 24 augustus. In de Hammestraat zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen de Toekomststraat en de Munitiestraat. Er is een kleine omleiding via de Mandeldreef.