Parkconcerten in Gits maken comeback

Roeselare Organisa­tie Parkies roept op geen peuken op de grond te gooien

Nog deze vrijdag en volgende week kan je genieten van een gratis Parkies-concert in het Roeselaarse Sint-Sebastiaanspark. Met de droogte en de hoge temperaturen in het achterhoofd lanceert de organisatie via hun sociale media een oproep aan hun bezoekers om zeker geen peuken op de grond te gooien. Dit niet alleen omwille van het risico op brandgevaar. “We zijn een groen festival met een hart voor de natuur, dus hopelijk kunnen we op jullie steun rekenen”, klinkt het. Deze week staat ABBA4U op de Parkies in Roeselare, volgende week sluit Gers Pardoel de reeks concerten af.

11 augustus