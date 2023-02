Overweg Bollestraat gaat dicht voor werken

Roeselare MIJN STAD. Jaimie Deblieck (24), voormalig Mister Gay Belgium: “Misschien wat luguber, maar op de oude begraaf­plaats van Roeselare kom ik tot rust”

Jaimie Deblieck (24) schopte het in 2017 tot Mister Gay Belgium. Zes jaar later zet de Roeselarenaar zich nog steeds in voor de LGBTQ-rechten, ook in eigen stad waar hij zich engageert binnen het Regenboognetwerk. Zijn liefde voor Roeselare is groot en dan vooral voor het centrum van de stad. Hij neemt ons mee naar ‘zijn’ Roeselare en biedt ons ondertussen een blik in zijn hart.

15:33