Overleg tussen vakbond en directie bij Golfkarton Soenen levert niets op, dinsdag opnieuw staking

HoogledeDe arbeiders van Golfkarton Soenen in Hooglede legden maandag het werk neer, nadat ze ook vorige week woensdag en donderdag al staakten. Ze willen naar eigen zeggen meer respect, meer sociaal overleg en meer loon in functie van anciënniteit. De directie zat maandag urenlang samen met de vakbond, maar het overleg leverde niets op. Dinsdag zal terug worden gestaakt.

Bij de nationale stakingsactie van afgelopen woensdag werd er al gestaakt bij het verpakkingsbedrijf, maar ook op donderdag duurde die actie voort. Gisteren werd daar een vervolg aan gebreid. De directie beloofde donderdag al overleg en ging maandag aan tafel zitten met de vakbond. “Al jaren brengen we vanuit de vakbond bepaalde punten naar voor, maar we hebben de indruk dat er amper geluisterd wordt, of dat eventueel overleg steeds maar uitgesteld wordt”, zegt ACV-vakbondsafgevaardigde Stijn Coppenolle. Hij stond samen met tientallen collega’s maandagvoormiddag aan de poorten van het bedrijf. “We willen meer respect, meer communicatie en meer erkenning voor ons werk.”

Personeelsverloop

Bij Golfkarton Soenen werken 240 mensen. Alle bedienden gingen voor alle duidelijkheid wel aan de slag, al draaide de productie dus al drie dagen op een laag pitje. Een van de grote pijnpunten volgens de vakbond is dat ervaren arbeiders te weinig naar waarde geschat worden. “Soenen is een mooi familiebedrijf, maar mensen die hier pas aan de slag zijn, verdienen nagenoeg evenveel als mensen die hier al jaren werken. Dat is meteen ook een van de redenen waarom er relatief veel personeelsverloop is. Dat is frustrerend en daar moet verandering in komen. We hopen van harte dat er straks iets uit de bus komt bij het overleg, zodat we dinsdag terug aan de slag kunnen.”

Quote We betreuren de starre houding van de werkgever ten zeerste. Men is niet bereid om te luisteren. Hoe het nu verder moet? Dit moeten we eerst even laten bezinken” Deef Borlee, ACV Bie

IJdele hoop, zo bleek maandag omstreeks 17 uur. Na uren van onderhandelen - de directie zat al sinds 10 uur maandagvoormiddag in Brussel samen met vertegenwoordigers van de vakbond - werd geen akkoord bereikt. Eerder had de directie laten weten dat men bereid was om constructieve voorstellen te doen. Maar volgens Deef Borloo van ACV BIE, die mee aan de onderhandelingstafel zat, kwam daar weinig van in huis. “We betreuren de starre houding van de werkgever ten zeerste”, aldus de ACV-secretaris. “Wij toonden een grote bereidheid om te onderhandelen, maar helaas was men aan de andere kant niet bereid om te luisteren. Het waren zware onderhandelingen en dat maakt onze teleurstelling des te groter. Hoe het nu verder moet? Dit moeten we eerst even laten bezinken.”

Nu al staat vast dat er dinsdag opnieuw gestaakt zal worden. De directie van Golfkarton Soenen had eerder al laten weten dat men de stakingsactie betreurde. Toen we na het afspringen van de onderhandelingen contact opnamen kregen we te horen dat de directie dinsdagochtend zou communiceren.

Volledig scherm Staking bij Golfkarton Soenen in Hooglede © Sam Vanacker

