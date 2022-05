Oud-waardin van De Dubbele Arend overleden

Laura werd geboren in de Beverenstraat in Hooglede. Na haar huwelijk met Raymond Borry, die toevallig dezelfde achternaam had, ging het koppel in Roeselare wonen en kreeg er vier kinderen. In 1973 verhuisde het stel terug naar Hooglede, waar Laura en Raymond 29 jaar De Dubbele Arend op de Marktplaats runden. Later gingen Laura en Raymond in een appartement in de Hogestraat wonen. Laura was weduwe sinds 2014. De uitvaart vindt op vrijdag 20 mei om 10 uur plaats in in de parochiekerk van Sint-Amandus in Hooglede. Een laatste groet brengen of online condoleren kan bij uitvaartcentrum Feryn.