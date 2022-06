Oppositie pleit voor oprichting ‘wandelpool’ voor schoolgaande kinderen

Roeselare Roeselare maakt werk van extra drinkwater­tap­pun­ten

CD&V-raadslid Thomas Witdouck informeerde tijdens de gemeenteraad of de stad niet op meer plaatsen kraantjeswater kan aanbieden. “In de Belgische horeca wordt kraantjeswater namelijk zelden gratis aangeboden. Als je dit vergelijkt met andere landen hinken we hier nog achterop. Ooit ging ik op reis naar Rome. Daar waren er verschillende straten en pleinen uitgerust met plaatsen waar je jouw fles water kon bijvullen. Misschien kan Roeselare een voortrekker zijn en zo’n systeem uitrollen voor alle toeristen en shoppers.” Schepen Francis Debruyne (CD&V) liet weten dat de stad bezig is met de opmaak van een actieplan rond drinkwater. “Dit om de Roeselarenaar bewuster te laten omgaan met het kostbare water. We willen het gebruik van herbruikbare flessen en drinkwater stimuleren en de drinkwatertappunten bekender maken. Op vandaag vind je er al eentje aan de Kop van de Vaart, op de Trax-site en in onze sportinfrastructuur. In samenwerking met De Watergroep komt er een gratis drinkwatertappunt op het openbaar domein bij. We bekijken of er meerdere mogelijk zijn. Dit tappunt zal wellicht eind dit jaar geplaatst worden, waar is nog niet duidelijk. De stad bekijkt de mogelijkheid of er meerdere geplaatst kunnen worden. Vermoedelijk zal dit tegen het einde van het jaar geplaatst worden.”

28 juni