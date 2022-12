Oppositie neemt meerjarenplanaanpassing op de korrel: “Beweren dat er geen investeringen wegvallen is de waarheid geweld aandoen”

hoogledeIn tegenstelling tot wat meerderheidspartijen Allen 8830 en CD&V beweren , wordt wel degelijk het mes gezet in de geplande investeringen voor de komende jaren. Dat zegt oppositiepartij Groep 21. Volgens Kristof Pillaert wordt in de plaats van te besparen ‘gemakkelijksheidshalve’ gekozen voor bijkomende belastingen en het uitstellen van investeringen.

Maandagavond boog de gemeenteraad zich over de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Opvallend daarbij is dat er 2,8 miljoen euro, een deel van het geld dat voorzien was voor de nieuwe vleugel van Ter Linde, naar de volgende legislatuur doorgeschoven wordt. Anderzijds wordt ook een miljoen extra voorzien voor het nieuwe containerpark, terwijl de meerderheid ook geld voorziet voor de afwerking van de jeugdlokalen en zich zelfs sterk maakt dat de langverwachte aanleg van een fietserstunnel onder de ring volgend jaar kan starten.

“Net zoals in elk huisgezin begrijp ik ook dat de stijging van de energieprijzen en de inflatie plots zwaar doorwegen op het budget”, aldus Kristof Pillaert (Groep 21). “In tijden van crisis kiezen visiegerichte besturen om de kosten naar beneden te brengen., Deze meerderheid kiest voor de gemakkelijkheidsoplossing, met name bijkomende belastingen en investeringen uitstellen of schrappen. Beweren dat er geen investeringen wegvallen is de waarheid geweld aandoen. Door geld voor Ter Linde naar de volgende legislatuur te tillen zal de volgende beleidsploeg het maar moeten oplossen. Bovendien werd voor de verbouwingen aan Trimard maar 60 procent uitgegeven van het beloofde budget. De rest wordt geschrapt.”

Extra belasting

Tomas De Meyer (Groep 21) nam dan weer de verhoging van de belasting op leegstand en de nieuwe belasting op tweede verblijven op de korrel. “Hooglede is onder het beleid van deze meerderheid geëvolueerd naar een gemeente die in de top van hoogste belastingen staat, maar daar bovenop komt nu nog een extra belasting bij. Jullie halen het geld op de kap van mensen die veel werken, sparen en investeren. Deze mensen moeten niet gestraft worden, integendeel. Onze gemeente heeft de derde hoogste personeelskost van West-Vlaanderen. In plaats van te zien hoe we hierop kunnen besparen, merk ik op dat men alleen maar bij aanwerft.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.