Openingsuren recyclagepark teruggeschroefd

Door de coronacrisis en de daarbij horende drukte werden de openingsuren van het containerpark in juni 2020 gevoelig uitgebreid. Zo kon je er sindsdien ook op dinsdag en donderdag terecht. Dat wordt nu licht teruggeschroefd. Voortaan is het park terug gesloten op dinsdag, terwijl ook de opening tot 19 uur wegvalt. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is het park open van 13 uur tot 17.45 uur. Op woensdagvoormiddag is dat van 9 tot 11.45 uur. Op zaterdag is het park open van 9 tot 11.45 uur en van 12.30 uur tot 15.45 uur. De openingsuren van het recyclagepark in Gits blijven ongewijzigd.