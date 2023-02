Opendeur bij dagbladhandel Zarawie en fietswinkel Lowie

Vlaamse Romanie heeft hit in Australië met single over overleden opa: “Hoop straks ook enkele liveshows in België te kunnen spelen”

Ze stond al op festivals als Labadoux en Leffinge Leuren, maar toch is de naam Romanie Assez (27) bij ons minder bekend. Aan de andere kant van de wereld is ze echter wel op de radio en op Australische muziekzenders te horen. Haar single ‘Anthony’ is een ode aan haar grootvader André Assez, die aan dementie leed. “Toen ik hem vertelde dat ik ging verhuizen, vroeg hij me telkens weer hoe lang ik weg zou zijn. En elke keer moest ik zijn hart breken.” Romanie vertelt over hoe haar grootste fan haar inspireerde.