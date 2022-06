Op deze 12 locaties worden volgende week snelheidsboetes uitgedeeld

Roeselare Crowdfun­ding om bejaarden en andersvali­den uit hun sociaal element te halen via muziek geslaagd

De crowdfunding voor Vivial is geslaagd. Guido Declercq van vzw La Baracca zette die eerder dit jaar op in de hoop om 10.800 euro in te zamelen. “De teller staat momenteel op 12.180 euro aan giften”, zegt Guido. “Concreet betekent dit dat we aan zowel WZC Zilverberg, Dominiek Savio en Sint-Idesbald een bedrag kunnen geven dat hen toelaat een jaar lang muzikanten te laten komen voor optredens en workshops om het sociaal isolement te doorbreken bij de meest kwetsbaren onder ons, de andersvaliden en bejaarden.” Giften blijven welkom. Daarom werd het streefcijfer van de crowfunding verhoogd. Steunen doe je via https://whydonate.nl/fundraising/Vivial/en.

