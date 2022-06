Op deze 11 locaties worden volgende week snelheidsboetes uitgedeeld

Hooglede Straks op café in de kerk? Hooglede denkt na over horecacon­ces­sie in kerk Sint-Jo­zef De Geite

Genieten we straks van een frisse pint in de kerk? Het zou zomaar eens kunnen in Hooglede, waar het gemeentebestuur nadenkt over nieuwe invullingen voor twee van de vier kerken. De kerk van Sleihage zou een tentoonstellings- en concertruimte worden, terwijl er in de kerk van Sint-Jozef De Geite een café of een bistro zou kunnen komen. Erediensten zullen er dan niet meer plaatsvinden, al zal in beide kerken ook wel ruimte blijven voor gebed en bezinning.

2 juni